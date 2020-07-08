Kırıkkale'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı

Kırıkkale Valiliği, sokak ve köy düğünlerinin 6 saat ile sınırlandırılması kararı aldı.

Kırıkkale Valiliği, sokak ve köy düğünlerinin 6 saat ile sınırlandırılması kararı aldı.

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Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı ve Kırıkkale Vali

Vekili Emin Alıcı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, "kontrollü sosyal hayat" dönemine ilişkin yeni kararlar aldığı belirtildi.

Alınan tedbirlere uyan düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başladığına işaret edilen açıklamada, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin en kısa sürede tamamlanmasının benimsendiği vurgulandı.

Bazı sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve toplum sağlığının tehlikeye atıldığının gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada, sokak ve köy düğünlerinin 6 saat ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 16:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de düğünler 6 saat ile sınırlandırıldı - Son Dakika
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