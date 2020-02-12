Kırıkkale'de dumansız hava sahası denetimleri - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürlüğünce dumansız hava sahası denetimleri kapsamında 2019 yılında 66 iş yerine 186 bin 528 lira para cezası verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle hafta boyunca planlanan etkinlikler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bir alışveriş merkezinde stant kurulduğu belirtildi.

Açılan stantta, sigaranın zararları, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, kentte faaliyet gösteren sigara bırakma poliklinikleri, ALO 184 Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör Uygulaması hakkında vatandaşlara bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ekiplerimiz, sigara bırakmak için açılan satanda gelen vatandaşlarımızı Sağlıklı Yaşam Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine yönlendirmiştir. Ayrıca ekiplerimiz gün içerisinde yaptıkları esnaf denetimlerinde kapalı alanlarda tütün kullanımı ile ilgili vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza uyarılarda bulunmuşlardır. Müdürlüğümüze bağlı merkezde 4 kişiden oluşan 4 ekip ve ilçelerimizde 3 kişiden oluşan 8 ekip olmak üzere toplam 12 tütün denetim ekibimiz bulunmaktadır. 2020 yılı itibariyle kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketen şahıslara 187 lira, işletmelere ise 2 bin 579 ile 12 bin 938 lira arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

Açıklamada, 2019 yılı içerisinde toplam 42 bin 539 denetim gerçekleştirildiği, 66 iş yerine 186 bin 528 lira, 54 kişiye ise 8 bin 262 lira para cezası kesildiği kaydedildi.