Vali Bülent Tekbıyıkoğlu "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Programına Katıldı - Son Dakika

KIRIKKALE-(03. 12. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katıldı. Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Yeşilırmak'ın açılış konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Vali Tekbıyıkoğlu, son yıllarda sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak da büyük ilerlemeler sağlandığını kaydetti.

Vali Tekbıyıkoğlu; "Devletimiz özellikle son 20 yılda çok önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda merkezler açıldı. Devletin görevlerinin yanında toplumun da görevlerinin olduğunu değerlendiriyorum. Engelliyi toplumun içerisinde normalleştirmeliyiz. Bunu da hep birlikte yapacağız. Yeter ki engeller kalpte olmasın. " diye konuştu.

Engelli bireylerin çeşitli gösterileri ve müzik dinletisinin yer aldığı programın ardından Vali Tekbıyıkoğlu, engelliler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği sergiyi ziyaret etti.

Programa Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl müdürleri ve engellilerin aileleri katıldı.