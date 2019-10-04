Kırıkkale'de, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş ve spor etkinliği düzenlendi.

Büyük Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, 1991 yılından bu yana her yıl ekim ayında, Dünya Yürüyüş Günü'nün kutlandığını söyledi.

"Dünya Yürüyüş Günü, gündelik hayatımızın içine fiziksel aktiviteyi entegre etmeyi amaçlamaktadır." diyen Ağırtaş, şöyle devam etti:

"Dünya Yürüyüş Günü olması nedeniyle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Fiziksel hareketsizlik dünya genelindeki ölümlerin dördüncü önde gelen risk faktörü olarak belirlenmiştir."

Ağırtaş, bu yıl Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinin çocukluk çağı obezitesini ön plana çıkaracak konsept çerçevesinde hazırlandığını kaydetti.

Yürüyüş ve spor etkinliğinin düzenlendiği programda, çocuklara tişört ve çeşitli hediyeler verildi.