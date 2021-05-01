Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarptığı iki polis yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle motosikletli polis ekibine çarpması sonucu, iki polis memuru yaralandı.
71 DT 039 plakalı otomobilin sürücüsü H.H.Ş (17), kent merkezinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.
Yunus ekiplerinin takip ettiği otomobil, Yahşihan ilçesi Emirler Mahallesi Şehit Polis Ali Tonga Parkı'nın yanında polis ekiplerine çarparak durdu.
Kazada motosikletten düşen polis memurları Hakan Özmen ve Ramazan Keskin yaralandı.
Yaralı polislerden biri kazanın ardından sürücü H.H.Ş'yi yakaladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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