KIRIKKALE - "Dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
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KIRIKKALE - "Dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

17.06.2022 00:56

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı.

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı.

06 BJL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Cansu A, Kırıkkale- Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi yakınlarında trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Ekipler, kısa süre sonra otomobili durdurdu ancak sürücü araçtan inmek istemedi.

Bu sırada aracını tekrar hareket ettiren kadın sürücü, polis memuru S.Y'ye çarparak kaçmaya başladı.

Polis memurunun ekip arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücünün bulunduğu araç, kısa süre sonra Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Cansu A'nın aracında alkol şişesinin bulunduğu görüldü.

KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı
KIRIKKALE - Dur ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KIRIKKALE - 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı - Son Dakika

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