Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

13.05.2022 23:54
Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Ümit G. (50) idaresindeki 19 SN 313 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi 2165. Sokak'ta kontrolden çıkarak mühimmat fabrikasının bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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Karşıyaka geç açıldı Karşıyaka geç açıldı

Karşıyaka, Kırıkkale, Mühimmat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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