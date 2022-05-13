Kırıkkale'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin duvara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.
Ümit G. (50) idaresindeki 19 SN 313 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi 2165. Sokak'ta kontrolden çıkarak mühimmat fabrikasının bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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