Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Eczacı Eşinin, Doktoru Darbettiği İddiası

Kırıkkale'de Eczacı Eşinin, Doktoru Darbettiği İddiası

1 saat önce

Kırıkkale'de dün özel hastanede görevli doktoru darbettiği ileri sürülen kadın eczacının eşi savcılıkça salıverildi.

Kırıkkale'de Eczacı Eşinin, Doktoru Darbettiği İddiası, System.String[]
Kırıkkale'de dün özel hastanede görevli doktoru darbettiği ileri sürülen kadın eczacının eşi savcılıkça salıverildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan V.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.

Hastanede görevli Op. Dr. Mehmet Öncel'in, bir hastasının, yazılan ilacın tamamı değil de eczane tarafından üçte birinin verildiğini söylemesi üzerine eczaneyi aradığı ve uygulamanın gerekçesini sorduğu, bunun üzerine hastaneye gelen kadın eczacının eşi V.K'nin Öncel'i hastası ve sekreterinin yanında darbettiği öne sürülmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:21 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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