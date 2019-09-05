Kırıkkale'de eğitim ve öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Kırıkkale'de 2019-2020 eğitim yılı güvenlik toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Sezer, okulların sadece Milli Eğitimi Müdürlüğü ya da öğretmenleri ilgilendiren birimler olmadığını belirterek, bunun içinde velilerin, okul aile birliklerinin ve güvenlik olarak da kolluk kuvvetlerinin birebir koordinasyon içerisinde çalışması gereken yerler olduğunu söyledi.

Kırıkkale'nin 2019-2020 eğitim yılına hazır olduğunu aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki eğitim yılı boyunca öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşması ve okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gereken tedbirler alındı. Çocukların güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak üzere okul servis araçları ile sürücüleri üzerinde yoğun ve sürekli denetim yapılacak ve okul servis araçları denetimleri tüm eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürülecek. Tüm okullarda koordinatör bir emniyet görevlimiz olacak."

Vali Sezer, bu yıl eğitim alanında umutlarının çok fazla olduğunu ifade ederek, "Hem akademik başarımızı hem de sosyal alandaki başarımızı arttırmamız gerekiyor. Bu da sizlerle beraber çalışmayla sağlanabilecek bir husus. Bu ortak çalışmaya okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin büyük bir katkı vermesini bekliyoruz. Okullarımız arasında tatlı bir rekabet olsun, bunu istiyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de Kırıkkale'de 197 devlet, 46 özel okul olmak üzere toplam 243 okulda 49 bin 433 öğrencinin ders başı yapacağını bildirdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları ile diğer yetkiler katıldı.