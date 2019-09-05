Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Eğitimde Başarı Çalıştayı" düzenlendi
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Kırıkkale'de "Eğitimde Başarı Çalıştayı" düzenlendi

2 saat önce

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Hedefleri doğrultusunda ildeki akademik başarının üst sıralara taşınması amacıyla "Eğitimde Başarı Çalıştayı" düzenlendi.

Kırıkkale'de

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyon Hedefleri doğrultusunda ildeki akademik başarının üst sıralara taşınması amacıyla "Eğitimde Başarı Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Kırıkkale'de başarıyı zirveye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğretmenlerin fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu, bu nedenle çalıştayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Çalıştayda okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve imam hatip okulları olmak üzere 5 ana masa etrafında bu okul türlerinde görev yapan toplam 60 öğretmen ve idarecimiz ilimizdeki akademik başarı geçmişi ve 2019-2020 eğitim yılında başarıyı daha ileriye götürmek için neler yapacaklarını masaya yatıracaklar. Çalıştay katılımcılarımız, bugün ilimizdeki akademik başarıyı arttırabilecek çalışmalar üzerinde konuşacak, tartışacak ve fikirler üretecek. Başarıyı arttırmak adına çalıştaydan çıkacak somut çözüm önerileri ve fikirler, yarınki programda ilimizde görev yapan okul ve kurum müdürlerine sunulacak."

Tüfekçi, bu fikirler ışığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli çalışmalar yapılarak eylem planları oluşturulacağını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 3 bin 500'e yakın öğretmen kadrosuyla 2023 Eğitim Vizyonu rotasında ilerlemeye devam edeceklerini aktardı.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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