Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok" projesi - Son Dakika

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok" projesi

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok" projesi Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor Kırıkkale Valiliğince başlatılan "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında evlerinde uzaktan eğitime kolay erişilebilmek için ihtiyaç sahibi öğrencilerin talepleri karşılanıyor.

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok" projesi

Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale Valiliğince başlatılan "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında evlerinde uzaktan eğitime kolay erişilebilmek için ihtiyaç sahibi öğrencilerin talepleri karşılanıyor.

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin eğitim kalitesini üst düzeyde tutabilmek amacıyla Kırıkkale Valiliği bünyesinde başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Eğitime Engel Yok" projesi başlatıldı. Evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencilerin kaygılarını atlatmak içinde rehber öğretmenleri tarafından yüz yüze veya 0 505 158 1691 numaralı GSM hattı üzerinden danışmalık hizmeti verilecek. Eğitim Bilişim Ağı üzerinden de uzaktan eğitime kolay erişilebilmesi için ihtiyaç sahibi öğrencilerin talepleri karşılanıyor. Bu kapsamda, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, iki aileyi evlerinde ziyaret ederek, öğrencilere tablet ve yardımcı kaynak kitapları hediye etti. Ziyaretlerde, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve ilgili müdürler hazır bulundu.

"Yeni süreçte çocuklarımızda aksaklık olmasın"

Kent genelinde "Eğitime Engel Yok" projesi başlattıklarını ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Yeni dönemde bazı sınıflarımızda yüz yüze eğitim başlıyor. Bazı sınıflarımız da uzak eğitim başlıyor. Fakat bu yeni bir süreç olduğu için eğitimle ilgili olarak herhangi bir aksaklık olmasın çocuklarımız bu sürece kolay adapte olsunlar diye bizde Kırıkkale Valiliği olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde ilçe kaymakamlıklarımız ile beraber uzaktan da olsa 'Eğitime Engel Yok' projesi başlattık" dedi.

"Gönüller bir olsun devletimiz büyük"

Pandemi kurallarına uyarak öğrencilerin sorunları rehberlik öğretmenleri tarafından takip edileceğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Buradaki muradımız şudur; hangi çocuğumuz öğrencimiz olursa olsun herhangi bir sıkıntısında bizim bu koordinasyon merkezine ulaşmaları, uzaktan eğitimle ilgili ve diğer alanlarla ilgili karşılaştıkları sıkıntıları hemen bildirmeleri. Bu noktada hem rehberlik öğretmenlerimiz, hem bilişim ile ilgili olarak görev alıyor. Aynı zamanda da çocuklarımızın evlerini ziyaret ederek salgınla ilgili kurallara da uyarak evlerinde sorunlar yaşanıyor mu yaşamıyorlar mı? Diye onları da bu süreçte görme imkanımız olacak. İnşallah bu önümüzdeki dönemi çok iyi bir şekilde değerlendirip bu dönemde verebileceğimiz en kaliteli eğitimi vermeye çalışacağız. Bu süreçte bu koordinasyon merkezinde hem öğretmenlerimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, hepsi el ele birlikte olacaklar. Gönüller bir olsun devletimiz büyük. Yaşadığımız bütün sıkıntılar inşallah geri de bırakacağız hep beraber."

"Öğrencilerin sorunları yerinde tespit edilecek"

Milli Müdürlüğü ile ilgili çağrı merkezi oluşturduklarını anlatan Sezer, "Şimdi teknoloji ile barışık olanlar var, olmayanlar var. Uzaktan eğitim ile ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Buraya bildirmeleri doğrultusunda bizim ekipler oraya giderek sorunları yerinde tespit edip eksiklikler varsa onları gidermeye çalışıyorlar. Orda da tablet gibi yada benzer materyallerle veya bizim EBA destek noktaları var oraya yönlendirerek o eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Rehber öğretmenlerimiz danışmanlık hizmeti verecek"

Ailelerin ve öğrencilerin kaygılarını ortadan kaldırmak amacıyla rehberlik öğretmenlerinin bu süreçte görev alacaklarını aktaran Sezer, "Bir önemli bir konuda; ailelerde ve öğrencilerde bilmemekten kaynaklanan bir kaygı var. 'Ne olacak?' şeklinde. Burada da rehberlik öğretmenlerimiz danışmanlık hizmeti yürütecekler. Hem telefon ile hem de yüz yüze danışmalık rehberlik hizmeti yürütecekler. Bu süreci kolay bir şekilde atlatalım. En iyi şekilde eğitimimizi verelim bunu amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Kırıkkale'de Eğitime Engel Yok projesi

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Eğitime Engel Yok' projesi - Son Dakika

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