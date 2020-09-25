"Eğitime Engel Yok Projesi" öğrencileri derse bağlıyor - Son Dakika

"Eğitime Engel Yok Projesi" öğrencileri derse bağlıyor

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı devam ediyor.

Kırıkkale'de "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı devam ediyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Haluk Karahan, proje kapsamında Yıldırım Beyazıt Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Öznur Dinç'e, Etiler Mahallesi'ndeki evinde tablet hediye etti.

Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğitime Engel Yok Projesi" kapsamında, salgın nedeniyle uzaktan eğitim almada problem yaşayan çocuklardan birini ziyaret ettiklerini söyledi.

Projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçelerde ise kaymakamlar ve diğer kurumlar tarafından devam ettirildiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Buradaki amacımız, çocuklarımızın hiçbir şekilde eğitimden geri kalmaması ve yaşadıkları problemleri gidermektir. Bu kapsamda belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz yoğun bir şekilde destek veriyor. Çocuklarımızın tablet ve benzeri materyaller konusunda sıkıntıları varsa bunları gidermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan ilimizde 30'un üzerinde EBA noktası oluşturuldu. Bu EBA noktalarında da yine öğrencilerimize hizmet veriliyor."

Sezer, köylerde yaşanan internet sıkıntısıyla ilgili de kaymakamlarla toplantı yaptıklarını dile getirerek, köy okullarında ya da ilçe merkezlerinde belirli alanlar oluşturularak hiçbir öğrencinin eğitim noktasında mağdur olmalarını istemediklerini ifade etti.

Proje kapsamında kurulan danışma hattının 24 saat hizmet verdiğini anlatan Sezer, "Sınıf öğretmenlerimiz kendi öğrencilerini tarıyorlar ve sıkıntı yaşayan çocuklarımızı tespit edip sorunlarını gideriyoruz. Gönüllerimiz bir olsun diyoruz. Gönüller bir olduktan sonda devletimiz ve milletimiz güçlü. Her türlü sıkıntıyı geride bırakırız. Bu kapsamda 2 bine yakın başvuru var. Bunları teker teker inceliyor ve karara bağlayıp çözüyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesiye kadar yüzde 95 sorunları gözden geçirmiş ve gidermiş olacağız. Hedefimiz bu." diye konuştu.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada ise iş insanı Recep Uzelli'nin, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret ederek, öğrencilere dağıtılması için 100 tablet hediye ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzelli, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne Kırıkkale'de eğitime her zaman destek verdik. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde özellikle maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin desteğe ihtiyacı var. Başkanımız Saygılı ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak istedik. Tüm iş insanlarını ve maddi durumu iyi olan halkımızı, bu zorlu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine erişimde sorun yaşayan öğrencilerimize yardımcı olmaya davet ediyorum."

Eğitime Engel Yok Projesi öğrencileri derse bağlıyor

Yunus Sezer, Kırıkkale, Tablet, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Eğitime Engel Yok Projesi' öğrencileri derse bağlıyor - Son Dakika

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