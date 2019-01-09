Kırıkkale'de Eğitime Kar Engeli
43 dakika önce
Kırıkkale'nin Delice ve Çelebi ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kırıkkale
'nin Delice
ve Çelebi
ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle Delice ve Çelebi ilçelerinde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar bugün tatil edildi.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:19 Kaynak: AA
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