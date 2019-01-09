Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Eğitime Kar Engeli

Kırıkkale'de Eğitime Kar Engeli

43 dakika önce

Kırıkkale'nin Delice ve Çelebi ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kırıkkale'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırıkkale'nin Delice ve Çelebi ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle Delice ve Çelebi ilçelerinde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar bugün tatil edildi.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:19 Kaynak: AA

Çelebi, Delice, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar Yavuz Bingöl Tarafından Okullara Bağışlanacak Olan 84 Bin Bağlamadan 3 Ayda 95 Tane Bağışlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 10:02:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]