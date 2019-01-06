Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Eğitime Kar Engelli

Kırıkkale'de Eğitime Kar Engelli

52 dakika önce

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kırıkkale'de Eğitime Kar Engelli, System.String[]
Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:00 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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