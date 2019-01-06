Kırıkkale'de Eğitime Kar Engelli
52 dakika önce
Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kırıkkale
'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde yarın eğitime ara verileceği ifade edildi.
Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:00 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!
AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı