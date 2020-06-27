Kırıkkale'de eğlence merkezleri denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğlence merkezleri denetlendi.

Polis, zabıta, sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mekanlarda uygulama gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe kuralı, hijyen ve gıda denetimlerin gerçekleştirildiği uygulamada, çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgusu yapılarak, iş yerlerinin belgeleri de kontrol edildi.

Uygulama kapsamında, eğlence merkezlerinde çalışan 10 kadın işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Denetimlerde 114 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.