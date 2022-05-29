Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle çarptığı iki polis yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle çarptığı iki polis yaralandı

29.05.2022 23:12
Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle çarptığı iki polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle çarptığı iki polis memuru yaralandı.

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle çarptığı iki polis memuru yaralandı.

Ş.Ş. (21), idaresindeki 40 DL 797 plakalı motosikletle, Atatürk Bulvarı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yunus ekiplerinin takip ettiği motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda polis ekiplerine çarparak durdu.

Kazada motosikletten düşen polis memurları C.A. ve A.K yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücü Ş.Ş. vatandaşlar tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polis memurlarının hafif şekilde kollarından yaralandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma ile trafiği tehlikeye düşürmeden idari para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz sürücünün hırsızlık ve kasten yaralama dahil 15 suç kaydının olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün motosikletiyle çarptığı iki polis yaralandı - Son Dakika
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