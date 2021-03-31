Kırıkkale'de ekmek arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de ekmek arasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'ye ekmek arasına gizlenmiş 810 gram uyuşturucuyu getirdiği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'ye ekmek arasına gizlenmiş 810 gram uyuşturucuyu getirdiği sırada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Zanlı İ.A'nın (33) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Jandarma ekipleri, Kırıkkale'ye başka bir ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine dün şüpheli İ.A'nın kullandığı aracı Kırıkkale'ye giriş yaptığı sırada durdurmuştu. Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı araçtaki aramada ekmek arasına gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirilmiş, İ.A. gözaltına alınmıştı.

Son Dakika

Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt

Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor

Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak

Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak

Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor

Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı

Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı