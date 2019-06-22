Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de ekmek fiyatı arttı
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Kırıkkale'de ekmek fiyatı arttı

1 saat önce

Kırıkkale'de 1 lira olan 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam geldi.

Kırıkkale'de ekmek fiyatı arttı, System.String[]
Kırıkkale'de 1 lira olan 200 gram ekmeğe 25 kuruş zam geldi.
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (KTSO) yapılan açıklamada, Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın Meclis Başkan Vekili Cihat Mencet başkanlığında odanın toplantı salonunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplantıda, mayıs ayı yönetim kurulu faaliyetleri ile mizan ve bütçe gelir giderlerinin görüşülerek oylanmasının ardından azami ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesi için görüşmeler yapıldığı ifade edildi.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun bulunan, 11 Haziran 2019 tarihli İl Komisyon Kararı, KTSO Meclisinde de oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, artan girdi maliyetleri ve enflasyondaki artış göz önünde bulundurularak alınan bu karara göre il genelinde 200 gram ekmeğin fiyatı 1,25 lira olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:15 Kaynak: AA
Kırıkkale, Güncel
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