Kırıkkale'de "El Emeği Pazarı" kadınlara kazanç olacak - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesince kurulacak "El Emeği Pazarı"nda aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini satma imkanı bulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, kadınların Şehir Parkı'nda kurulacak stantlarda ürettikleri ürünlerini satabileceklerini belirtti.

Kadınların el emeği ürünlerinin her zaman talep gördüğünü ve kurulacak pazarda kadın elinin değdiği her şeyi kabul edeceklerini aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Şehir Parkı'nın satış alanına kurulacak stantlarda kadınlarımız evlerinde ürettikleri ürünleri getirerek burada satma imkanı bulacak. Hem kendi hem de aile ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar. Kadınlarımıza her zaman destek olmaya devam ediyoruz. Cuma günleri kurulacak pazarla kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü olmalarını hedefliyoruz. Kırıkkaleli kadın kardeşlerimizin gerek aile bütçelerine yardımcı olmalarını gerekse kendi aralarında iletişime geçmelerini sağlamış olacağız. Kadın üretici pazarımızın tüm kadınlarımıza ve Kırıkkale'mize hayırlı olmasını diliyorum."