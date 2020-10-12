Kırıkkale'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketi görevlisi S.A. (35), Karaahmetli köyünde bulunan elektrik dağıtım merkezinde çalışma yaptığı sırada akıma kapıldı.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan S.A, Ankara'ya sevk edildi.
- Kaynak: AA
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