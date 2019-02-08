Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Emekli Çiftin Ev Parasını Gasbeden 2 Kişiden 1'i, Ankara'da Yakalandı

Kırıkkale'de Emekli Çiftin Ev Parasını Gasbeden 2 Kişiden 1'i, Ankara'da Yakalandı

1 saat önce

KIRIKKALE'de, emekli Bircan- İrfan Güneş çiftinin, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL ile 50 bin TL'lik altının bulunduğu çantayı gasbeden 2 kişiden Yücel B., Ankara'da polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de Emekli Çiftin Ev Parasını Gasbeden 2 Kişiden 1'i, Ankara'da Yakalandı, System.String[]
KIRIKKALE'de, emekli Bircan- İrfan Güneş çiftinin, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL ile 50 bin TL'lik altının bulunduğu çantayı gasbeden 2 kişiden Yücel B., Ankara'da polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 15 Ocak'ta, kent merkezindeki Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Emekli doktor İrfan Güneş ve eşi emekli öğretmen Bircan Güneş, kent merkezinde satın almak için anlaştıkları evin parasını çekmek için bankaya gitti. Güneş çifti, burada kendilerine ait özel kasadan 450 bin TL ile 50 bin TL değerindeki altınları teslim aldı. Çift, para ve altın dolu çantayla eve gitmek üzere bankadan çıktı. Bu sırada, caddede yürüyen çiftin yanına yaklaşan otomobilden sarkan kimliği belirsiz kişi, Bircan Güneş'in elindeki çantayı çekip, aldı. Emekli çiftin otomobilin peşinden koştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, otomobildeki 2 kişinin kimliklerini belirledi. Gaspçılardan Yücel B.'nin, Ankara'nın Sincan ilçesinde olduğu tespit edildi. Kırıkkale ile Sincan ekiplerinin ortak çalışması sonucu Yücel B., saklandığı gecekonduda yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen Yücel B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Emekli çiftin para ve altınlarına henüz ulaşamayan polis ekipleri, diğer gaspçıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:00 Kaynak: DHA

Ankara, Kırıkkale, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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