Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.08.2022 15:50
Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de emniyet şeridinde bekleyen tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

O.G.D'nin kullandığı 60 ABA 693 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolu Kırlangıç köyü yakınlarında, önce emniyet şeridinde duran A.İ.K. idaresindeki 33 AHC 101 plakalı tıra, ardından savrulup bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki A.D. ve M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan O.G.D. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis merkezine götürülen tır sürücüsünün, aracı arızalandığı için emniyet şeridinde durduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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