Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası" Açıldı

Kırıkkale'de "Engelsiz Yeşeren Umutlar Serası" Açıldı

1 saat önce

Kırıkkale Mevlüt Hiçyılmaz Özel Uygulama Merkezi bahçesine yaptırılan "Engelsiz yeşeren umutlar serası" açıldı.

Kırıkkale'de
Kırıkkale Mevlüt Hiçyılmaz Özel Uygulama Merkezi bahçesine yaptırılan "Engelsiz yeşeren umutlar serası" açıldı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında hibe alan sera projesiyle fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilerin rehabilite edilmesi ve aile bütçesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Merkez müdürü Hüseyin Meydaneri, açılışta yaptığı konuşmada, engelsiz seranın dezavantajlı öğrenci ve ailelerinin birlikte yararlanabileceği proje olduğunu söyledi.

Serada yetiştirilen ürünlerin okulun bütçesine de katkı sağlayacağını ifade eden Meydaneri, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, toprak ve bitkilerle uğraşarak rehabilitasyon süreçlerini hızlandıracaklardır. Özellikle kış aylarında havaların soğuk olduğu dönemde öğrenciler zamanlarını sera içerisinde geçirebilecek. Seranın kurulumu ile öğrencilerin devamsızlığı yüzde 20 azaldı. Öğrencilerimiz serada yetişen doğal ürünlerle beslenecek. Burada yetişen fazla ürünler pazarda satılarak yerel halkın faydalanması da sağlanacak. Aynı zamanda öğrencilerin bu uğraşlarla sosyalleşmesi sağlanacak."

Konuşmanın ardından seranın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:51 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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