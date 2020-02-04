Kırıkkale'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.H, Doğanay Mahallesi TOKİ bloklarında 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin ağabeyi Z.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.H, üzerindeki silahla kayınbiraderi Z.A'ya ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Z.A, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli T.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale, Bahşılı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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