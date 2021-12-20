Kırıkkale'de eş zamanlı kaçak içki denetimi - Son Dakika

- Kırıkkale'de eş zamanlı kaçak içki denetimi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kent merkezindeki iş yerlerine eş zamanlı kaçak içki denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde, kent merkezindeki 20 iş yerine kaçak içki denetimi yapıldı. Sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda KOM polisi, defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, alkol satışının yapıldığı iş yerlerini kontrol etti. Belge kontrolü yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.