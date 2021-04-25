KIRIKKALE - Eşini öldürdükten sonra evi ve aracını ateşe veren zanlı adliyede - Son Dakika

Kırıkkale'de eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra evi ve otomobilini yakan kişi, adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı eşi K.D'yi (56) bıçakladıktan sonra ev ve aracını ateşe veren M.D'nin (75) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayet zanlısı M.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Dün Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında oturan M.D. ile eşi K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, M.D, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamış ve daha sonra doğal gazı açarak önce evini, ardından da sokaktaki aracını ateşe vermişti.

Yangının kontrol altına alınmasıyla eve giren itfaiye ve sağlık ekipleri, K.D'nin vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiğini belirlemiş, M.D. gözaltına alınmıştı.