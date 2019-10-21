Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında...
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında...

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında...

25 dakika önce

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı.

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında..., System.String[]

Kırıkkale'de, eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı. Polis ekipleri duruşma salonunu boşalttı. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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Son Dakika: Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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