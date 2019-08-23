Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen...
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Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen...

8 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut'la ilgili 2. kez açıklama yapan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kırıkkale 1.

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen..., System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki küçük kızının yanında vahşice öldürülen Emine Bulut'la ilgili 2. kez açıklama yapan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne şüpheli Fedai Varan hakkında "Canavarca Hisle Tasarlayarak Adam Öldürme" suçundan cezalandırılması istemi ile İddianame düzenlenerek soruşturma dosyası mahkemeye gönderilmiş ve mahkemece İddianame kabul edilmiştir" açıklamasını ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE

Emine Bulut, Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
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