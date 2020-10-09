Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon çıkan yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Kırıkkale'de eşya yüklü kamyon çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
09.10.2020 22:28
KIRIKKALE'de, eşya yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
KIRIKKALE'de, eşya yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Kırıkkale- Çorum- Yozgat yolunda Sadık Yumurtacı yönetimindeki 06 EV 3967 plakalı eşya yüklü kamyonda, akşam saatlerinde yangın çıktı. Motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede kamyonu sardı. Sürücü Yumurtacı'nın ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon ve kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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