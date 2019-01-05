Kırıkkale'de Ev ve Kümeslerden Hırsızlık İddiası

Kırıkkale
'de evlerden televizyon, bilgisayar ve para ile kümes hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, son günlerde Yuva ve Selimözer mahallelerinde evlerden televizyon, bilgisayar ve para ile kümes hayvanı hırsızlığı olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler R.E, K.G. ile A.A, Çalılıöz Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve birçok suçtan sabıkaları bulunduğu belirtilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.