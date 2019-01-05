Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Ev ve Kümeslerden Hırsızlık İddiası

Kırıkkale'de Ev ve Kümeslerden Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Kırıkkale'de evlerden televizyon, bilgisayar ve para ile kümes hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de Ev ve Kümeslerden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Kırıkkale'de evlerden televizyon, bilgisayar ve para ile kümes hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde Yuva ve Selimözer mahallelerinde evlerden televizyon, bilgisayar ve para ile kümes hayvanı hırsızlığı olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler R.E, K.G. ile A.A, Çalılıöz Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve birçok suçtan sabıkaları bulunduğu belirtilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:19 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel
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