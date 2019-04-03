Kırıkkale'de Ev Yangını: 1 Ölü
47 dakika önce
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alevlere teslim olan evde yanmış bir ceset bulundu.
Kırıkkale
'nin Yahşihan
ilçesinde alevlere teslim olan evde yanmış bir ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde bir evde tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler önce köylülerin sonra da itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürebildi. Patlamanın etkisiyle evin duvarları yıkıldı. Soğutma çalışmaları devam ederken itfaiye ekipleri yanmış bir cesede ulaştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yapılan adli işlemlerin ardından ilçe hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimlik tespiti ve otopsi işlemleri yapılacağı bilgisine ulaşılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:43 Kaynak: İHA
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