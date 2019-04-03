Kırıkkale'de Ev Yangını: 1 Ölü

Kırıkkale'de gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.



Merkeze bağlı Irmak köyü Fatih Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine köye gelen Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede, kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğe ait ceset bulundu.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

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