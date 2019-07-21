Kırıkkale'de ev yangını
1 saat önce
Kırıkkale'de elektrik kontağından dolayı çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:13 Kaynak: İHA
'de elektrik kontağından dolayı çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Yeni Mahalledeki 323. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, evin mutfağında çıkan yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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