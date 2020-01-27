Kırıkkale'de ev yangını - Son Dakika

Kırıkkale'de ev yangını
6 saat önce
Kırıkkale'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:54 Kaynak: AA
Kırıkkale'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde Hilmi Öktem'e ait iki katlı evde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın dolayısıyla evde maddi hasar oluştu.
Son Dakika Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı