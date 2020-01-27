Kırıkkale'de ev yangını - Son Dakika

Kırıkkale'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde Hilmi Öktem'e ait iki katlı evde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın dolayısıyla evde maddi hasar oluştu.