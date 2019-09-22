Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de fabrika yangını
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Kırıkkale'de fabrika yangını

1 saat önce

Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kırıkkale'de fabrika yangını, System.String[]

Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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