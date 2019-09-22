Kırıkkale'de fabrika yangını
1 saat önce
Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:02 Kaynak: AA
Kırıkkale'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alanındaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.
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