Kırıkkale'de fabrika yangını

Kırıkkale'de bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir geri dönüşüm fabrikasının açık alandaki deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, açık alandaki depoda bulunan geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önemli ve sevindirici olan can kaybı ve yaralının olmaması. Arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldı." diye konuştu.