Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de fabrika yangını
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Kırıkkale'de fabrika yangını

1 saat önce

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Kırıkkale'de fabrika yangını, System.String[]

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan plastik ürünlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yükselen duman ilçenin tamamından görülürken, ihbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:59 Kaynak: DHA
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