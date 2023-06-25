Kırıkkale'de feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de feci kaza: 3 yaralı

25.06.2023 09:12

Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunda meydana gelen kazada, demir korkuluğa çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumu ağır.

Bayram tatili yolunda feci kaza: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de demir korkuluğa çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Samsun D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 06 PMN 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir korkuluğa çarptı. Kazada aynı aileden olduğu öğrenilen sürücü B.G. ile yolculardan K.G. ve A.C.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.C.G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kaza alanında yaptığı çalışmanın ardından otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kırıkkale, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Ferdi Kadıoğlu kendisine gelen transfer tekliflerini kulüp başkanı Ali Koç'a bıraktı! Son söz sizin başkanım
10:29 Ali Koç, "Newcastle United ve Napoli'den teklif var" dedi! Ferdi'nin cevabı başkanı mest etti
10:25 Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'ndan ilk adım! Menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü
10:20 Faiz kararı sonrası Merkez Bankası'ndan ilk adım! Menkul kıymet tesis oranı yüzde 5'e düşürüldü
09:46 Adana'da koyunu döverek bayıltan kasap yakalandı, açıklaması pes dedirtti! Yormak için yaptım
09:44 Koyunu döverek bayıltan kasaptan pişkin savunma: Yormak için öyle yaptım
09:25 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Rusya Lideri Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:21 1 günlük isyan Rusya'yı karıştırdı, peki bundan sonra ne olacak? İşte Putin ve Wagner'i bekleyen süreç
09:13 DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı istifa etti
09:09 Rozetini Babacan takmıştı! Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'nden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 10:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement