Kırıkkale'de feci kaza, hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de feci kaza, hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de feci kaza, hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Kırıkkale'de aynı yönde ilerleyen tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de feci kaza, hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de aynı yönde ilerleyen tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Çorum kara yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oray Yamankaya (29) idaresindeki 06 FN 6903 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen F.A.'nın kullandığı 42 GB 013 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Oray Yamankaya hayatı kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan M.O.'yü (22) itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yamankaya'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Çorum, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
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