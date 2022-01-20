Feci kaza: İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, otomobilin kapısını hidrolik makasla keserek yaralıları kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Mezarlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan T. yönetimindeki 71 BG 446 plakalı Opel marka otomobil, İsa Z. idaresindeki 19 PD 707 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yaklaşık 30 metre savruldu. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı kadını bulunduğu yerden kurtarmak için hidrolik makas yardımıyla kapıyı kesti. Kazada yaralanan Özlem, İsa, Türkan (9) ve Gül Z. (7) Yüksek İhtisas Hastanesine, Volkan (38), Serpil (46) ve Nazlı T. (30) ise ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kara yolundaki araç trafiğinin akışı ise bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Ay/ İHA)