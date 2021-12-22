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Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

22.12.2021 12:19
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Kırıkkale'de otomobilin emniyet şeridinde park halinde olan otobüse arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin emniyet şeridinde park halinde olan otobüse arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Samsun D-200 kara yolunun 34. kilometresindeki Lavanta Vadisi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Varlıoğlu idaresindeki 06 DB 2340 idaresindeki Hyundai marka otomobil, Van'dan Ankara'ya yolcu taşıyan ve emniyet şeridinde park halinde olan Osman Sinan yönetimindeki 45 AFE 454 plakalı otobüse arkadan çarptı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen salık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Haydar Varlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada ağır aralanan Emine Varlığıoğlu (61) ve Meryem Varlığıoğlu (24) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinde Cumhuriyet savıcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Haydar Varlıoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Kaza sebebiyle Ankara karayolundaki trafik, bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Otomobili çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZADAN ÖNCE ARAÇLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otobüs ve otomobilin kazadan bir süre önce yoldan geçiş anları, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hasan Ay/ İHA)

Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Kırıkkale, Otomobil, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de feci kaza otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı - Son Dakika
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