Kırıkkale'de feci olay! Adam, birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü - Son Dakika
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Kırıkkale'de feci olay! Adam, birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

16.09.2022 15:37

Kırıkkale'de meydana gelen olayda birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken adam ekipler tarafından gözaltına alındı. Vücudunda ikinci dere yanıklar oluşan kadın tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'ta meydana gelen olayda bir kadın ağır yaralandı. A.Ş. ile Çilem D. (27) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.Ş., ocağın üzerindeki kızgın yağı Çilem D.'nin üzerine döktü.

KOLUNDA VE YÜZÜNDE İKİNCİ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Yüzünün bir kısmında ve kolunda ikinci derece yanıklar oluşan Çilem D., ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı kadının üzerine ocaktaki kızgın yağı döktü
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de feci olay! Adam, birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de feci olay! Adam, birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü - Son Dakika
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