İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Yüzünün bir kısmında ve kolunda ikinci derece yanıklar oluşan Çilem D., ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de feci olay! Adam, birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü - Son Dakika

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