Kırıkkale'de Fetö'den 4 Kişi Tutuklandı
38 dakika önce
Kırıkkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik yapılan operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale
merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki oluşumuna yönelik yapılan operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün Kırıkkale Adliyesinde hakim karşısına çıkartılan M.D. M.K. E.K. ve O.K. tutuklandı. H.C. E.B. ve K.A. ise adli kontrol şartı kararıyla serbest bırakıldı.
15 Ocak 2019 Salı günü Kırıkkale merkezli 10 ilde yapılan operasyonda; Ankara
, Adıyaman
, Aksaray
, Bursa
, Denizli
, İzmir
, Sakarya
, Şırnak
, Hatay
ve Hakkari
'de tespit edilen örgüte bağlı 30 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheli Kırıkkale getirilmişti. Şu ana kadar hakim karşısına çıkartılan 25 şüpheliden 5'ine tutuklama kararı, 19'una adli kontrol şartı ve 1 kişide savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:29 Kaynak: İHA
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