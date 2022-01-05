Kırıkkale'de firari 12 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 12 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "hakaret" ve "basit yaralama" gibi suçlardan haklarında 3 ay ile 30 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K, K.İ, M.B, M.Ç, M.K, T.Ş, İ.F.K, İ.P, Y.S, K.S, M.A. ve A.E. yakalandı.

Hırsızlık suçundan 20 ayrı dosyadan yakalama kararı ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin, 70'i hırsızlık olmak üzere 73 suç kaydı, hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 5 gün hapis cezası bulunan Y.S'nin de 56'sı hırsızlık olmak üzere 72 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.