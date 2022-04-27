Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı

27.04.2022 14:53
Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, çeşitli suçlardan haklarında 3 ay ile 16 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan C.G., S.E., Y.B., İ.G.N., O.A., B.S., C.T., Z.Ç., O.O., H.D., D.A., M.T., K.B., R.A., Ö.F.B., F.G. ve S.T. yakalandı. Ö.F.B.'nin hırsızlık suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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