Kırıkkale'de firari 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan firari 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bir araçtan müzik sistemi ve özel eşyalar ile bir marketten para ve sigara çalınmasıyla ilgili aranan şüpheliler D.B. ve C.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çalılıöz Mahallesi ve Yenimahalle Millet Bulvarı'nda 9 Ekim'de bir araçtan müzik sistemi ve özel eşyalar ile bir marketten para ve sigara çalınmasıyla ilgili 4 şüpheliyi tespit etmiş, B.O. ve B.Y. yakalanıp tutuklanmış, D.B. ve C.G. hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.