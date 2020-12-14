Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kaydı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çeşitli suç olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 suçtan kaydı olan ve hakkında "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.A. ile 6 farklı suçtan kaydı ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü H.İ.Ç'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Firari 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.