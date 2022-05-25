Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

25.05.2022 10:09
Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan haklarında 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan haklarında 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında R.D. ve A.İ'yi kent merkezinde yakaladı.

R.D'nin hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl hapis cezası ve 18 suç kaydı, A.İ'nin ise hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay cezası ve 15 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


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