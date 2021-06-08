Kırıkkale'de aranan 3 şahıs cezaevine gönderildi - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunan 3 firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu neticede hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.S., tehdit suçundan 12 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.G., borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.A isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 3 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE