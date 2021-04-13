Kırıkkale'de firari 6 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 6 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, 5-12 Nisan tarihleri arasında il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, hırsızlık ve bazı suçlardan haklarında 3 ay ila 3 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S, A.S, A.M, E.E, K.D. ve A.Ş'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.